В Киевской области открыли завод-фракционатор стоимостью $75 млн (фото)

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20 сентября 2019 года в Белой Церкви компания Biopharma открыла инновационный завод-фракционатор, не имеющий аналогов в Восточной Европе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Уникальная технология, которая позволяет изготавливать препараты, спасающие жизни, воплощена благодаря передовым исследованиям и разработкам, оборудованию с GMP-сертификацией и инвестициям, превышающим 75 миллионов долларов”, – говорится в сообщении.
Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать до одного миллиона литров плазмы в год. Такой объем полностью обеспечит внутренние потребности страны в продуктах крови, что является важным элементом национальной безопасности и сохранения здоровья граждан. За счет замещения импортных поставок украинской продукцией высокого качества государство будет экономить около $100 млн в год.
Кроме того, запуск нового завода позволит Biopharma удвоить сумму налогов в местный и государственный бюджеты и сделает компанию крупнейшим налогоплательщиком в Белой Церкви, который будет платить суммарно больше, чем все местные предприятия вместе взятые.
“Фонд EEGF II под управлением Horizon Capital, и голландский банк развития FMO инвестировали в Biopharma в 2012 году для решения серьезной проблемы, когда 120 тонн плазмы крови выбрасывались ежегодно и не перерабатывались в жизненно важные лекарства из-за того, что подобного завода в Украине не существовало. Нас привлекло видение акционера Константина Ефименко, а благодаря его лидерству и преданности, а также благодаря другим акционерам Компании и прекрасной управленческой команде, это видение стало реальностью”, – добавила основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.
На новом заводе установлено оборудование мировых производителей отрасли: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline. Предприятие имеет три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и препаратов фактора VIII, которые необходимы в том числе для лечения рака, гемофилии, тяжелых травм и ожогов, а также для лечения беременных.
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