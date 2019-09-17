В Киевской области открыли завод-фракционатор стоимостью $75 млн (фото)

20 сентября 2019 года в Белой Церкви компания Biopharma открыла инновационный завод-фракционатор, не имеющий аналогов в Восточной Европе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Уникальная технология, которая позволяет изготавливать препараты, спасающие жизни, воплощена благодаря передовым исследованиям и разработкам, оборудованию с GMP-сертификацией и инвестициям, превышающим 75 миллионов долларов”, – говорится в сообщении.

Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать до одного миллиона литров плазмы в год. Такой объем полностью обеспечит внутренние потребности страны в продуктах крови, что является важным элементом национальной безопасности и сохранения здоровья граждан. За счет замещения импортных поставок украинской продукцией высокого качества государство будет экономить около $100 млн в год.

Кроме того, запуск нового завода позволит Biopharma удвоить сумму налогов в местный и государственный бюджеты и сделает компанию крупнейшим налогоплательщиком в Белой Церкви, который будет платить суммарно больше, чем все местные предприятия вместе взятые.

“Фонд EEGF II под управлением Horizon Capital, и голландский банк развития FMO инвестировали в Biopharma в 2012 году для решения серьезной проблемы, когда 120 тонн плазмы крови выбрасывались ежегодно и не перерабатывались в жизненно важные лекарства из-за того, что подобного завода в Украине не существовало. Нас привлекло видение акционера Константина Ефименко, а благодаря его лидерству и преданности, а также благодаря другим акционерам Компании и прекрасной управленческой команде, это видение стало реальностью”, – добавила основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

На новом заводе установлено оборудование мировых производителей отрасли: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline. Предприятие имеет три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и препаратов фактора VIII, которые необходимы в том числе для лечения рака, гемофилии, тяжелых травм и ожогов, а также для лечения беременных.

Справка Finance.ua: