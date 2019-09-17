Недвижимость банка Хрещатик в центре Киева пустят с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион пять квартир в центре Киева, которые находятся на балансе банка «Хрещатик».

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Все квартиры находятся на улице Прорезной, 11 и выставлены на открытые торги по голландской модели аукциона. Они состоятся 4 октября 2019 года. Дом, в котором находятся объекты недвижимости, по приказу Главного управления охраны культурного наследия занесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Киева.

Торги состоятся по отдельным лотам: