0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Недвижимость банка Хрещатик в центре Киева пустят с молотка

Недвижимость банка Хрещатик в центре Киева пустят с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион пять квартир в центре Киева, которые находятся на балансе банка «Хрещатик».

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Все квартиры находятся на улице Прорезной, 11 и выставлены на открытые торги по голландской модели аукциона. Они состоятся 4 октября 2019 года. Дом, в котором находятся объекты недвижимости, по приказу Главного управления охраны культурного наследия занесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Киева.

Торги состоятся по отдельным лотам:

  • лот 1: 3-комн. квартира №1 общей площадью 87,3 кв. м (стартовая цена 3,39 млн грн);
  • лот 2: 3-комн. квартира №2 общей площадью 92,1 кв. м (стартовая цена 3,59 млн грн);
  • лот 3: 2-комн. квартира №5 общей площадью 69,6 кв. м, 2-комн. квартира №6 общей площадью 66,9 кв. м и 7-комн. квартира №44 общей площадью 184,1 кв. м (стартовая цена 12,46 млн грн).
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.