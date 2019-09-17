В Украине запустили два первых комплекса автоматического взвешивания грузовиков

Сегодня в Киевской области на трассе Киев-Чоп Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») запустило в тестовом режиме два комплекса габаритно-весового контроля на дорогах (Weight in motion, WIM). В общем запланировано шесть таких площадок.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.

“Система взвешивания в движении WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам: дату и время проезда, температуру окружающего воздуха и дорожного покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям”, – говорится в сообщении.

Внедрение системы позволит освободить дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимой массе груза и/или нагрузке на ось, что является одним из главных факторов разрушения дорог.

По словам и.о. главы «Укравтодора» Славомира Новака, международные финансовые организации готовы профинансировать внедрение в Украине полноценной системы WIM. «В конце этого года мы будем готовы представить общую систему на 100-150 таких точек по всей стране», – заявил Новак.

По его словам, для полноценной работы системы на территории Украины должны функционировать 200-250 комплексов WIM.