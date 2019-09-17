Как менялся курс гривны к доллару в начале осени за последние 5 лет (инфографика)

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Украинская валюта укрепилась настолько, что 16 сентября установила трехлетний рекорд, остановившись на отметке 24,71 гривны за доллар. Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Портал «Слово и Дело» проанализировал динамику курса доллара летом и в начале осени в 2014-2019 годах.
Для анализа взяли курс гривны к доллару с 16 апреля по 16 сентября каждого года и вычислили в процентах его колебания помесячно и в целом за четыре месяца. Так, в 2014 году 16 июня 1 доллар стоил 11,75 гривны, через месяц – 11,72 (подешевел на 0,3%), 16 августа за доллар давали 13,14 (+ 12,1%), а 16 сентября уже 12,99 (-1,1%). За четыре месяца доллар подорожал на 10,6%.
В 2015 году в июне доллар уже стоил 21,45, в июле – 22,11 (+ 3,1%), в августе доллар начал падать и за него просили 21,40 (-3,2%), а в начале осени – 22 гривны (+ 2,8%). В целом в течение лета и в начале осени доллар подорожал на 2,6%.
Через год гривна упала еще ощутимее. В июня 2016 года 1 доллар стоил 24,89 гривны, в июле – 24,80 (-0,4%), в августе – 25,12 (+ 1,3%), а в сентябре подскочил до 26,21 (+4 3%). В течение четырех месяцев доллар стал дороже на 5,3%.
Ситуация несколько стабилизировалась в 2017 году, хотя по сравнению с курсом предыдущего года гривна ощутимо упала. В июне за 1 доллар надо было заплатить 26,01 гривны, в июле – 25,97 (-0,2%), в августе – 25,60 (-1,4%), в сентябре – 26,16 (+2 2%). Динамика за четыре месяца улучшилась и доллар подорожал на 0,6%.
В 2018 году мы почувствовали очередной «скачок» доллара вверх. В июне за доллар давали 26,22 гривны, в июле –26,23 (+ 0,03%), в августе – 27,45 (+ 4,7%), в сентябре – 28,13 (+ 2,5% ). В результате, за четыре месяца доллар подорожал на 7,3%.
Первое падение стоимости доллара за последние пять лет наконец-то произошло летом 2019 года. В июне за доллар надо было заплатить 26,42 гривны, в июле – 25,74 (-2,6%), в августе – 25,32 (-1,6%) и 16 сентября доллар упал до стоимости в 24,71 гривны (-2,4%). С начала лета до начала осени гривна укрепилась на 6,5%.
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