Межбанк: курс доллара может пробить психологический порог

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Пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно как для последнего дня декады. Эффект окончания недели, конечно, сработает, но особо на статистике торгов и поведении участников – не отразится.
И вот почему:
1) Завершение периода основных расчетов с бюджетом у клиентов. Бизнес не готов платить штрафы за несвоевременную уплату налогов и сегодня компании будут очень активно продавать валюту для своевременного закрытия гривневых обязательств перед государством. Это добавит активности на межбанке и увеличит предложение валюты, что сработает в пользу продолжения укрепления гривны;
2) Активизация операций нерезидентов с ОВГЗ как на вторичном рынке, так и подготовка к следующему аукциону Минфина Украины по размещению облигаций на первичном рынке.
Избыток предложения доллара на межбанке последних дней связан с ростом интереса иностранцев к украинским облигациям. Им для этого нужна гривна и они активно продают валюту. Излишек доллара, как правило, скупает НБУ для пополнения резервов. И именно цена таких покупок регулятора является сигналом для рынка в части перспектив по курсу на данной сессии. Так будет и сегодня.
В пятницу нерезиденты снова будут заметны как на вторичном рынке по операциям с ОВГЗ, так и в части подготовки к новому аукциону по размещению облигаций (состоится в следующий вторник). Это будет опять давить на курс доллара на межбанке.
Мы ожидаем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 235 млн долларов при заключении до 480 сделок, а курс доллара по нашим прогнозам пробьет психологический порог в 24,50 гривен с целью в 24,35 к концу сессии.
Поддержать доллар может НБУ, если начнет активно скупать его на межбанке в пределах около 24,40-24,45 гривен. В этом случае, котировки доллара в течение дня будут находиться в пределах коридора 24,40-24,52 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,55 / 24,58
евро – 27,15 / 27,18
российский рубль – 0,3841 / 0,3847
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