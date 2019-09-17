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Представители ЕС оценили инвестиционный климат в Украине

Представители ЕС оценили инвестиционный климат в Украине

Инвестиционный климат в Украине оставляет желать лучшего.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

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Бизнес-климат и инвестиционная привлекательность Украины ухудшились на фоне экономического кризиса в 2014-2015 гг. Как следствие – отток иностранных инвесторов: в период с 2016 по 2018 гг. прямые иностранные инвестиции из ЕС в Украину сократились с 25 млрд долл. до 24,7 млрд долл., сообщили в представительстве ЕС, ссылаясь на данные Госкомстата.

По мнению европейцев, улучшению инвестиционного климата в Украине препятствует ряд факторов.

“Несовершенство верховенства закона и дисфункциональность правоохранительной системы, в том числе нереформированная Служба безопасности Украины, а также высокий уровень коррупции”, – говорят в Представительстве ЕС.

“Правда, произошло некоторое улучшение, которое помогло Украине подняться на 10 позиций – на 20-е в Индексе восприятия коррупции за 2018 год. Но надо сделать гораздо больше”, – добавили европейцы.

Европа будет и в дальнейшем поддерживать Украину в проведении необходимых реформ, направленных на приток новых внутренних и внешних инвестиций в Украину, заверили в Представительстве ЕС в Украине.

По материалам УНН
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