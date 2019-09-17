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Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google (видео)

Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google (видео)

В четверг, 19 сентября, китайская компания Huawei на презентации в Мюнхене представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые будут работать без сервисов Google.

Об этом сообщает Swissinfo.

Несмотря на то, что устройства работают на операционной системе Android (которая принадлежит Google – ред.), они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д. Программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery. Причиной этого является конфликт компании с властями США.

Также отмечается, что Huawei и ранее продавала смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране заблокированы. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок.

Однако, как полагают аналитики, в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой.

По материалам РБК-Украина
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