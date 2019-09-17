В ГПУ создан департамент управления по делам о массовых хищениях средств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Генеральной прокуратуре создан новый департамент для управления производствами по делам о массовых хищениях средств.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
“Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального управления в особо важных криминальных производствах”, – сказано в сообщении.
В состав департамента войдет пять отделов.
Уточняется, что деятельность нового департамента будет охватывать процессуальное управление преступлений, которые связаны с крупными хищением средств. К примеру, с выведением средств с банков, после которых государство обязано рефинансировать такие банки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Муниципалитет в Дании вводит четырехдневную рабочую неделюВчера, 09:21 - 1101 6
Hyperloop в Украине не будет, - Криклий14 ч. назад - 812 6
Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительствеПозавчера, 20:03 - 1385 5
Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опросВчера, 10:07 - 4206 4
Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель (фото)Вчера, 03:02 - 3576 2
Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года7 ч. назад - 12551
«Северный поток – 2» хотят достроить до конца года15 ч. назад - 3518
Почему украинцы увольняются с работы: назвали причины (инфографика)4 ч. назад - 3056
Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет Glassdoor7 ч. назад - 2446
Назвали самый дорогой в обслуживании тип автомобиля16 ч. назад - 2286
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)Позавчера, 12:10 - 1716
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 976
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1527
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1269 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2175 7