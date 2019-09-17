В ГПУ создан департамент управления по делам о массовых хищениях средств

В Генеральной прокуратуре создан новый департамент для управления производствами по делам о массовых хищениях средств.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

“Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального управления в особо важных криминальных производствах”, – сказано в сообщении.

В состав департамента войдет пять отделов.

Уточняется, что деятельность нового департамента будет охватывать процессуальное управление преступлений, которые связаны с крупными хищением средств. К примеру, с выведением средств с банков, после которых государство обязано рефинансировать такие банки.