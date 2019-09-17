«Северный поток – 2» хотят достроить до конца года

Шансы достроить газопровод “Северный поток-2” до конца 2019 года еще есть – осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей.

Об этом заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер.

“На сегодняшний день еще “Рубикон” не пройден. По одной простой причине – датский участок достаточно короткий, сроки строительства на нем составляют всего-навсего около пяти недель”, – заявил глава правления “Газпрома” Алексей Миллер в Брюсселе.

По словам Миллера, сегодня уже построено более 80% всей протяженности трубопровода.

“Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании”, – добавил он.

Известно, что газопровод “Северный поток-2” планируется запустить до конца года из России в Германию в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши). Он должен пройти через Финляндию, Швецию и Данию.