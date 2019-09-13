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Герус сказал, когда украинцы получат платежки со сниженными ценами на газ

Герус сказал, когда украинцы получат платежки со сниженными ценами на газ

Платежки со сниженными ценами на газ украинские потребители получат в конце сентября или в начале октября.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

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“В конце сентября, или в начале октября украинские потребители получат платежки за сентябрь, где цена газа будет ниже на 158 или 160 гривен за тысячу кубических метров. Цена газа за сентябрь будет снижена, и это люди увидят в платежках, которые они получат за сентябрь, по сравнению с августом. Все так и есть. Более того, там снижение будет даже немного больше, чем я ожидал поначалу”, – подчеркнул он.

Герус отметил, что это было достигнуто, в частности, благодаря конкуренции на рынке.

“Конкуренции на рынке европейском. Потому что там добавились LNG-поставки из США и предложение газа там выросло. Соответственно, цена пошла вниз. Соответственно, в Украине в оптовом сегменте рынок тоже достаточно конкурентный. И в Украине тоже цена газа пошла вниз. Соответственно, если от конкуренции выигрывают конечные потребители, то они это должны увидеть в своих платежках. И они это увидят в конце сентября или начале октября в платежках за сентябрь”, – пояснил он.

В то же время Герус добавил, что не может спрогнозировать цену на газ через три месяца.

По материалам depo.ua
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