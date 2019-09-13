Герус сказал, когда украинцы получат платежки со сниженными ценами на газ

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Платежки со сниженными ценами на газ украинские потребители получат в конце сентября или в начале октября.
Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус во время общения с журналистами в кулуарах Рады.
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“В конце сентября, или в начале октября украинские потребители получат платежки за сентябрь, где цена газа будет ниже на 158 или 160 гривен за тысячу кубических метров. Цена газа за сентябрь будет снижена, и это люди увидят в платежках, которые они получат за сентябрь, по сравнению с августом. Все так и есть. Более того, там снижение будет даже немного больше, чем я ожидал поначалу”, – подчеркнул он.
Герус отметил, что это было достигнуто, в частности, благодаря конкуренции на рынке.
“Конкуренции на рынке европейском. Потому что там добавились LNG-поставки из США и предложение газа там выросло. Соответственно, цена пошла вниз. Соответственно, в Украине в оптовом сегменте рынок тоже достаточно конкурентный. И в Украине тоже цена газа пошла вниз. Соответственно, если от конкуренции выигрывают конечные потребители, то они это должны увидеть в своих платежках. И они это увидят в конце сентября или начале октября в платежках за сентябрь”, – пояснил он.
В то же время Герус добавил, что не может спрогнозировать цену на газ через три месяца.
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