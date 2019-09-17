Украина получила более 6 млн евро для контроля пищевых продуктов

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Европейский Союз предоставил Украине более 6 млн евро финансовой помощи в рамках проекта “Совершенствование систем контроля безопасности пищевых продуктов в Украине”.
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“Проект, бюджет которого составил более 6 млн евро, внедрялся с марта 2014 г. по сентябрь 2019 г., официально завершил свою работу”, – отмечают в Госпродпотребслужбе Украины.
Согласно информации службы, за этот период Украина получила от Европейского Союза модернизированное лабораторное и IT-оборудование, а также специальное программное обеспечение на сумму более 2,5 млн евро.
“С начала деятельности Проекта специалисты Госпродпотребслужбы и эксперты проекта провели колоссальную работу. Наши инспекторы прошли обучение, ряд семинаров, конференций по вопросам пищевого законодательства, как на центральном уровне, так и в регионах, мы ввели систему дистанционного обучения. Кроме того, благодаря Проекту Госпродпотребслужба серьезно улучшила свое программное обеспечение, позволяющее нам работать по современным стандартам, и это формирует довольно оптимистичный взгляд в будущее”, – заявил глава службы Владимир Лапа.
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