0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 394 0

Сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше - исследование

Сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше - исследование

Каждый третий украинский работник желает остаться в Польше, что свидетельствует о росте показателей на одну треть по сравнению с 2018 годом.

Такие данные обнародовал Фонд поддержки мигрантов на рынке труда “EWL”, ссылаясь на свое исследование.

Читайте также: Польше не хватает рабочих рук

По их данным, более 40% из тех, кто выразил желание эмигрировать, имеют дипломы о высшем или неполное высшее образование.

Преимуществами жизни в Польше украинцы считают:
• более высокое качество жизни и благосостояния (66,5%);
• более высокую зарплату или перспективы (46%).

Однако почти 28% опрошенных отметили, что часто реальные условия труда отличались от заявленных работодателями.

Более 75% опрошенных считают получение польского вида на жительство едва ли не основным шагом, который подтолкнет их к переезду.

Почти 67% граждан Украины, работающих в Польше и задумывающихся об эмиграции, выразили готовность переехать в страну вместе со своими семьями.

Основанием для трудоустройства в Польше чаще всего называют рабочую визу – 60%. Однако в этом году увеличилась доля тех, кто находится там на основании безвиза Украины и ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона.
  • По данным на июль, в Польше можно заработать 15 тыс. грн при 8-часовом графике и 12-35 тыс. грн при 12-часовом графике.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.