Сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше - исследование

Каждый третий украинский работник желает остаться в Польше, что свидетельствует о росте показателей на одну треть по сравнению с 2018 годом.

Такие данные обнародовал Фонд поддержки мигрантов на рынке труда “EWL”, ссылаясь на свое исследование.

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По их данным, более 40% из тех, кто выразил желание эмигрировать, имеют дипломы о высшем или неполное высшее образование.

Преимуществами жизни в Польше украинцы считают:

• более высокое качество жизни и благосостояния (66,5%);

• более высокую зарплату или перспективы (46%).

Однако почти 28% опрошенных отметили, что часто реальные условия труда отличались от заявленных работодателями.

Более 75% опрошенных считают получение польского вида на жительство едва ли не основным шагом, который подтолкнет их к переезду.

Почти 67% граждан Украины, работающих в Польше и задумывающихся об эмиграции, выразили готовность переехать в страну вместе со своими семьями.

Основанием для трудоустройства в Польше чаще всего называют рабочую визу – 60%. Однако в этом году увеличилась доля тех, кто находится там на основании безвиза Украины и ЕС.

Справка Finance.ua:

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона.