Сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше - исследование

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Каждый третий украинский работник желает остаться в Польше, что свидетельствует о росте показателей на одну треть по сравнению с 2018 годом.
Такие данные обнародовал Фонд поддержки мигрантов на рынке труда “EWL”, ссылаясь на свое исследование.
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По их данным, более 40% из тех, кто выразил желание эмигрировать, имеют дипломы о высшем или неполное высшее образование.
Преимуществами жизни в Польше украинцы считают:
• более высокое качество жизни и благосостояния (66,5%);
• более высокую зарплату или перспективы (46%).
Однако почти 28% опрошенных отметили, что часто реальные условия труда отличались от заявленных работодателями.
Более 75% опрошенных считают получение польского вида на жительство едва ли не основным шагом, который подтолкнет их к переезду.
Почти 67% граждан Украины, работающих в Польше и задумывающихся об эмиграции, выразили готовность переехать в страну вместе со своими семьями.
Основанием для трудоустройства в Польше чаще всего называют рабочую визу – 60%. Однако в этом году увеличилась доля тех, кто находится там на основании безвиза Украины и ЕС.
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