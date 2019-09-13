Все банки в Украине обязаны принимать и обменивать изношенные купюры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины пообещали наказывать банковские учреждения, отказывающиеся обменивать изношенные и поврежденные купюры на целые.
Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко во время брифинга, посвященного изъятию из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.
Читайте также: Купюра в тысячу гривен: В Нацбанке назвали объем первой партии
«Работа в этом направлении ведется, и если будут случаи, и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействия к этим банкам», – сообщил Зайвенко.
По его словам, все банковские учреждения в Украине обязаны принимать и обменивать изношенные купюры.
В случае, если банковские работники не принимают такие банкноты, в Нацбанке посоветовали обращаться с жалобами к регулятору.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны9 ч. назад - 3819 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты9 ч. назад - 3030 6
Рада упростила подачу отчетности в налоговую6 ч. назад - 1296 5
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов4 ч. назад - 559 4
Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%7 ч. назад - 492 2
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны9 ч. назад - 3819 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты9 ч. назад - 3030 6
Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налоговВчера, 20:02 - 2624
Украинцы получат безвиз еще в одну страну5 ч. назад - 2092 1
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)10 ч. назад - 2023
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 780
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1294
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1038 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1977 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 879