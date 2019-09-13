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Все банки в Украине обязаны принимать и обменивать изношенные купюры

Все банки в Украине обязаны принимать и обменивать изношенные купюры

В Национальном банке Украины пообещали наказывать банковские учреждения, отказывающиеся обменивать изношенные и поврежденные купюры на целые.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко во время брифинга, посвященного изъятию из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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«Работа в этом направлении ведется, и если будут случаи, и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействия к этим банкам», – сообщил Зайвенко.

По его словам, все банковские учреждения в Украине обязаны принимать и обменивать изношенные купюры.

В случае, если банковские работники не принимают такие банкноты, в Нацбанке посоветовали обращаться с жалобами к регулятору.

По материалам hromadske.tv
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