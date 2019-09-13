Милованов рассказал, как защитить рынок земли от теневых схем

Прозрачность рынка земли – лучшая защита от теневых схем.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями.

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“Проблемы, которые мы поднимаем, решаются путем создания равных правил игры. Сегодня мелкий фермер или владелец имеет право получить те же ресурсы, те же деньги, за те же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом – серым, белым, честным. Каким угодно. прозрачность рынка – это лучшая защита от теневых схем”, – сказал Милованов.

Он отметил, что теневые схемы дают возможность тому, кто может себе позволить, нанять юристов или купить депутатов или чиновников и провести те схемы, которые были.

“Прозрачность рынка позволяет уравнять всех участников рынка. Эти проблемы решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину”, – отметил чиновник.

Также он призвал всем обществом следить за тем, кто станет собственником земли.

“Мы все вместе, как общество, следить за тем, кто эту землю получит. Это важно – не закон защищает, а общество защищает. Мы всем обществом будем следить за тем, чтобы украинец получил землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы”, – подчеркнул министр.