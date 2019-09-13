Милованов рассказал, как защитить рынок земли от теневых схем

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Прозрачность рынка земли – лучшая защита от теневых схем.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями.
Читайте также: Гончарук назвал два условия для запуска рынка земли
“Проблемы, которые мы поднимаем, решаются путем создания равных правил игры. Сегодня мелкий фермер или владелец имеет право получить те же ресурсы, те же деньги, за те же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом – серым, белым, честным. Каким угодно. прозрачность рынка – это лучшая защита от теневых схем”, – сказал Милованов.
Он отметил, что теневые схемы дают возможность тому, кто может себе позволить, нанять юристов или купить депутатов или чиновников и провести те схемы, которые были.
“Прозрачность рынка позволяет уравнять всех участников рынка. Эти проблемы решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину”, – отметил чиновник.
Также он призвал всем обществом следить за тем, кто станет собственником земли.
“Мы все вместе, как общество, следить за тем, кто эту землю получит. Это важно – не закон защищает, а общество защищает. Мы всем обществом будем следить за тем, чтобы украинец получил землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы”, – подчеркнул министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты10 ч. назад - 3267 8
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны10 ч. назад - 4257 7
Рада упростила подачу отчетности в налоговую8 ч. назад - 1509 5
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов6 ч. назад - 647 4
Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%8 ч. назад - 565 3
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны10 ч. назад - 4257 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты10 ч. назад - 3267 8
Украинцы получат безвиз еще в одну страну7 ч. назад - 2298 1
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)11 ч. назад - 2116
Мобильным операторам запретят списывать деньги без согласия абонента8 ч. назад - 1964 2
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 789
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1297
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1045 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1989 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 880