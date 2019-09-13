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Коболев раскрыл детали анбандлинга "Нафтогаза"

Коболев раскрыл детали анбандлинга "Нафтогаза"

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев прокомментировал решение Кабинета министров от 18 сентября, которым была утверждена новая модель анбандлинга “Нафтогаза”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, утвержденная модель позволяет создать независимого оператора ГТС в соответствии с требованиями европейского законодательства.

По его данным, базой для формирования нового оператора является ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) – дочерняя компания “Укртрансгаз”, в которую уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые для этой деятельности активы, IT-системы и наладили необходимые бизнес-процессы. “Именно она должна пройти сертификацию НКРЭКУ и Энергетического сообщества”, – отметил Коболев.

Согласно решению правительства, ПАО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января будет самостоятельно управлять новым оператором. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в управление нового оператора. Само же МГУ правительство уже передало в управление Министерства финансов Украины, напомнил глава НАК.

“Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от “Нафтогаза”, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Собственно, это и является конечной целью анбандлинга”, – добавил он.

По его данным, практическая имплементация анбандлинга будет включать принятие специального закона и ряд других практических шагов.

По материалам РБК-Украина
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