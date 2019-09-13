Коболев раскрыл детали анбандлинга "Нафтогаза"

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Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев прокомментировал решение Кабинета министров от 18 сентября, которым была утверждена новая модель анбандлинга “Нафтогаза”.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как отметил Коболев, утвержденная модель позволяет создать независимого оператора ГТС в соответствии с требованиями европейского законодательства.
По его данным, базой для формирования нового оператора является ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) – дочерняя компания “Укртрансгаз”, в которую уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали необходимые для этой деятельности активы, IT-системы и наладили необходимые бизнес-процессы. “Именно она должна пройти сертификацию НКРЭКУ и Энергетического сообщества”, – отметил Коболев.
Согласно решению правительства, ПАО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января будет самостоятельно управлять новым оператором. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в управление нового оператора. Само же МГУ правительство уже передало в управление Министерства финансов Украины, напомнил глава НАК.
“Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от “Нафтогаза”, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Собственно, это и является конечной целью анбандлинга”, – добавил он.
По его данным, практическая имплементация анбандлинга будет включать принятие специального закона и ряд других практических шагов.
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