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Nissan готовит электрокары с реверсными батареями

Nissan готовит электрокары с реверсными батареями

Компания Nissan договорилась с гигантом в области атомной энергетики EDF Group о развитии сети “умных” зарядок для электрокаров в Европе.

Пока что соглашение распространяется на Великобританию, Францию, Бельгию и Италию, пишет GreenCarCongress.

В сообщении говорится, что компании объединят свои усилия для расширения сети зарядных станций V2G, а также для улучшения реверсных батарей для электрокаров, которые смогут выдавать энергию другим авто или обратно в сеть.

В рамках соглашения о сотрудничестве Nissan отвечает за продажу V2G-совместимых электромобилей, а EDF Group – за зарядные станции типа V2G и за сопутствующие услуги.

Соглашение следует за предыдущим партнерством в Великобритании между EDF Energy и Nissan. Подписанные в 2018 году изначальные договоренности предусматривали совместное развитие систем интеллектуальной зарядки, адаптацию старых аккумуляторов для вторичного использования, создание предприятий по накоплению энергии и использованию возобновляемых источников энергии.

По материалам ТСН
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