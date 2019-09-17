Nissan готовит электрокары с реверсными батареями

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Компания Nissan договорилась с гигантом в области атомной энергетики EDF Group о развитии сети “умных” зарядок для электрокаров в Европе.
Пока что соглашение распространяется на Великобританию, Францию, Бельгию и Италию, пишет GreenCarCongress.
В сообщении говорится, что компании объединят свои усилия для расширения сети зарядных станций V2G, а также для улучшения реверсных батарей для электрокаров, которые смогут выдавать энергию другим авто или обратно в сеть.
В рамках соглашения о сотрудничестве Nissan отвечает за продажу V2G-совместимых электромобилей, а EDF Group – за зарядные станции типа V2G и за сопутствующие услуги.
Соглашение следует за предыдущим партнерством в Великобритании между EDF Energy и Nissan. Подписанные в 2018 году изначальные договоренности предусматривали совместное развитие систем интеллектуальной зарядки, адаптацию старых аккумуляторов для вторичного использования, создание предприятий по накоплению энергии и использованию возобновляемых источников энергии.
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