В Украине ввели государственную службу по контракту

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины” о перезагрузке власти №1066, предусматривающий введение государственной службы по контракту.

Документ поддержали 228 нардепов.

Ко второму чтению в законопроект подали 243 поправки.

Предполагается внести изменения в законы “О государственной службе”, “О Кабинете министров” и “О центральных органах исполнительной власти”.

Документом будет упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнение с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.

Ожидается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Определяется, что государственный секретарь министерства назначает на должности и увольняет с должностей в порядке, предусмотренном законодательством о государственной службе, государственных служащих аппарата министерства, заключает и расторгает с ними контракты о прохождении госслужбы в случаях и порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины, присваивает им ранги государственных служащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности.

Так, руководитель государственной службы в государственном органе заключает и расторгает контракты о прохождении госслужбы в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, объявление о проведении конкурса публикуется на Едином портале вакансий государственной службы, а также на веб-сайте государственного органа, который объявил конкурс (при наличии). Конкурс на должности государственной службы категории “А” проводит комиссия. Конкурс на должности государственной службы категории “Б” или “В” проводит конкурсная комиссия.

Устанавливается, что срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет. Заработная плата государственного служащего состоит из: должностного оклада, надбавки за выслугу лет, премии (если таковая положена).

Также увеличен перечень оснований прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения: сокращение должности государственной службы вследствие изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения количества, или штата государственных служащих, ликвидация государственного органа, установление несоответствия государственного служащего занимаемой должности при прохождении государственной службы.

Кроме того, устанавливаются дополнительные основания прекращения госслужбы по инициативе субъекта назначения по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти.