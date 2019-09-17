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В Раде спрогнозировали, сколько земли будут продавать в Украине после отмены моратория

В Раде спрогнозировали, сколько земли будут продавать в Украине после отмены моратория

После планирующегося на осень 2020 года открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год.

Такой прогноз озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция “Слуга народа”) на конференции по реформе управления земельными отношениями, пишет Сегодня.

“То, что мы видим, по эмфитевзису (способ обойти земельный мораторий. – Ред.), договорам аренды, и ожиданиям – приблизительно 3% земель в год будет продаваться. Это наша статистика, и она совпадает со статистикой стран, которые имеют схожую историю. В Молдове и других странах, где произошла распаевка, население продает около 3-4% земель в год. Рынок уже существует”, – сказал Сольский.

По его словам, в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га.

“Из 3 млн га земель личного крестьянского хозяйства (не под мораторием. – Ред.) за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям, фермерам”, – сказал депутат, заметив, что за последние пять-семь лет не наблюдается укрупнения больших предприятий либо исчезновение мелких.

“У всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку этих земель”, – добавил он.

По материалам Сегодня
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