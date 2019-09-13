В законе о реформе ГПУ заложен рост зарплат прокуроров

В законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины заложен рост зарплат прокуроров.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский.

Нардеп отметил, что в законе заработок прокурора предусмотрен в размере от 15 прожиточных минимумов.

“В законе заложен график увеличения зарплат прокуроров. Я адресую вопрос к правительству с тем, чтобы эти достойные зарплаты были обеспечены”, – заявил Монастырский.

“Главный вопрос к правительству. К сожалению, в 2015 году принимали участие в реформе, одним решением правительства была перечеркнута эта реформа, когда зарплаты, предусмотренные в законе, не были выполнены. Прокуроры остались с теми зарплатами, которые были в то время”, – добавил он.