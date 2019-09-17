Mercedes-Benz показала электроконцепт на основе «первого автомобиля»

Mercedes-Benz показала концепт электрического автомобиля, призванного напомнить, что компания является создателем «первого современного автомобиля в истории».

Об этом пишет The Verge.

Концепт получил название Vision Mercedes Simplex, его продемонстрировали на Франкфуртском автосалоне. Он отсылает к модели 35 PS 1901 года, которую сам Mercedes называет открывателем современной эры автомобилей, которые перестали быть тяжелыми и хрупкими деревянными тележками.

Несмотря на 118 лет разницы, Vision Mercedes Simplex остался стилистически верным оригиналу, особенно в этом постаралась минималистичная кабина. Выделяются колеса и несколько дисплеев для вывода необходимой для водителя информации.