Mercedes-Benz показала электроконцепт на основе «первого автомобиля»

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Mercedes-Benz показала концепт электрического автомобиля, призванного напомнить, что компания является создателем «первого современного автомобиля в истории».
Об этом пишет The Verge.
Концепт получил название Vision Mercedes Simplex, его продемонстрировали на Франкфуртском автосалоне. Он отсылает к модели 35 PS 1901 года, которую сам Mercedes называет открывателем современной эры автомобилей, которые перестали быть тяжелыми и хрупкими деревянными тележками.
Несмотря на 118 лет разницы, Vision Mercedes Simplex остался стилистически верным оригиналу, особенно в этом постаралась минималистичная кабина. Выделяются колеса и несколько дисплеев для вывода необходимой для водителя информации.
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