ВР продлила возможность применения финансовой реструктуризации

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации”.
Законопроект поддержали 300 парламентариев.
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“Учитывая высокую долю неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины (по состоянию на 01.07.2019 достигла уровня 50,8% от общего объема кредитов (один из самых высоких показателей в мире), а также высокий объем портфеля неработающих кредитов (около 414,9 млрд грн) в банках государственного сектора (составляют 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы Украины, более 90% неработающих кредитов банков государственного сектора приходится на корпоративный сегмент) существует необходимость совершенствования норм закона “О финансовой реструктуризации” с целью расширения практики его применения”, – указано в пояснительной записке.
Предусматривается внести изменения в закон “О финансовой реструктуризации”, которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различных (несовместных) кредиторов. Проект продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.
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