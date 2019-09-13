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Хакеры слили в сеть данные 35 млн клиентов авиакомпании Lion Air

Хакеры слили в сеть данные 35 млн клиентов авиакомпании Lion Air

Хакеры слили в сеть данные 35 млн человек, летавших самолетами индонезийской авиакомпании Lion Air, в группу которой также входят индонезийский Batik Air, таиландская Thai Lion Air и малайзийская авиакомпания Malindo Air.

Как пишет издание The Jakarta Post, эти сведения похитили из облачных сервисов Amazon.

В открытый доступ попали паспортные данные, адреса и номера телефонов, а также адреса электронной почты клиентов авиакомпании.

Официальный представитель малайзийской авиакомпании Malindo Air, входящий в Lion Air, Андреа Лион подтвердила информацию об утечке. Она заявила, что в компании начали расследование этой ситуации, и порекомендовала клиентам быстрее сменить пароли личного кабинета на сайте авиаперевозчика. Представители Lion Air пока отказываются от комментариев.

По материалам hromadske.tv
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