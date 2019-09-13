Минэкономики поручили регулировать трудовую миграцию украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины принял решение уполномочить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществлять регулирование трудовой миграции украинцев.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 18 сентября 2019 г., передает пресс-служба правительства.
Читайте также: В плане действий Кабмина будут расчеты динамики роста госбюджета
«Правительство одобрило законопроект, наделяющий Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства полномочиями на формирование государственной политики в сфере труда, в том числе по занятости населения, профессиональному обучению и профессиональному развитию работников, регулированию трудовой миграции граждан Украины», – сообщает пресс-служба правительства.
В то же время не уточняется, каким образом будет осуществляться регулирование трудовой миграции и как оно повлияет на обычных граждан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцевВчера, 12:46 - 1023 12
Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - ОржельВчера, 17:22 - 1209 8
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 9641 7
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 49860 5
В Государственной судебной администрации чиновники майнили криптовалютуВчера, 16:16 - 791 5
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 49860 5
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 9641 7
ПФУ назвал среднюю зарплату в июлеВчера, 17:08 - 4259 1
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3222
Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУВчера, 16:47 - 2127
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 676
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1231
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 991 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1914 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 852