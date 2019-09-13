Минэкономики поручили регулировать трудовую миграцию украинцев

Кабинет министров Украины принял решение уполномочить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществлять регулирование трудовой миграции украинцев.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 18 сентября 2019 г., передает пресс-служба правительства.

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«Правительство одобрило законопроект, наделяющий Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства полномочиями на формирование государственной политики в сфере труда, в том числе по занятости населения, профессиональному обучению и профессиональному развитию работников, регулированию трудовой миграции граждан Украины», – сообщает пресс-служба правительства.

В то же время не уточняется, каким образом будет осуществляться регулирование трудовой миграции и как оно повлияет на обычных граждан.