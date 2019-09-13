Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

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Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS “PrivatBank” в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование и распространение терроризма (далее – NILLTFN).
На банк также распространяется ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля, сообщает пресс-служба латвийского ведомства.
КРФК провел выездную проверку PrivatBank, в ходе которой выявил ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и их управлением. Нарушения указывают на серьезные недостатки в системе внутреннего контроля банка в области выявления отмывания “грязных денег”, поскольку они были обнаружены в ключевых элементах исследования клиентов и мониторинга транзакций.
В PrivatBank не было системы внутреннего контроля соблюдения NILLTFN, соизмеримой с его операционными рисками, которые обеспечивали бы эффективное соблюдение закона.
В частности, деятельность банка была неэффективной, не обеспечивала реализацию мер по снижению риска отмывания доходов, и некоторые решения были в пользу отдельных акционеров банка.
Система внутреннего контроля банка также не обеспечивает непрерывность надлежащей проверки клиента в течение всего операционного периода.
Кроме того, латвийский ПриватБанк в ряде случаев не получил документацию и не предпринял достаточные шаги для проверки происхождения средств на счетах клиентов и фиксации результатов. Банк также не принял своевременного решения о прекращении отношений с сомнительными клиентами.
“Из изложенного можно сделать вывод, что банк не смог обеспечить эффективную работу своей системы внутреннего контроля в зоне действия NILLTFN таким образом, чтобы он соответствовал требованиям нормативных актов. В то же время КРФК принимает к сведению проделанную банком работу по устранению выявленных нарушений”, – говорится в сообщении.
В соответствии с решением КРФК банк в течение определенного времени должен представить план мероприятий по выполнению своих юридических обязательств и устранению выявленных нарушений.
Кроме того, независимый анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля банка должен проводиться дипломированным аудитором или дипломированной бухгалтерской фирмой.
Сумма штрафа, наложенного на PrivatBank, составляет 90% от максимальной суммы, указанной в законе, – 10% от общего годового оборота банка. Штраф, наложенный на банк, уплачивается в государственный бюджет в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего административного акта.
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