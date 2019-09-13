Межбанк: доллар подешевел

Среда продолжила тенденцию по укреплению гривны. Доллар подешевел с 24,71/24,75 до 24,65/24,67 гривен к концу дня.

На такой результат сработали все перечисленные в утреннем прогнозе факторы:

1) расчеты нерезидентов за купленные вчера на аукционе ОВГЗ. Излишек предложения доллара выкупал НБУ;

2) бюджетные платежи клиентов и потребность из-за этого в дополнительной гривне. Это увеличило предложение валюты от экспортеров на торгах при одновременном снижении спроса со стороны импортеров;

3) поведение наличного рынка. К концу дня курс продажи доллара в обменниках опустился до 24,70-24,75 гривен.

Как и вчера, Нацбанк, похоже, был не заинтересован в существенном проседании валютных котировок, так как при нисходящем тренде по доллару с целью 24,55-24,60 гривен к концу среды – регулятор уже в самом начале сессии выкупил 20 млн долларов по цене 24,70 гривен. Это и удержало курс от дальнейшего падения. По информации участников торгов – НБУ и в последующем был замечен с выкупом доллара через Matching, что окончательно сформировало поддержку доллару на межбанке в середине дня.

Ход торгов:

Уже с первых минут сессии предложение опять превышало спрос и курс просел с утренних 24,71/24,75 гривен до 24,67/24,70 к 11:00. НБУ вышел на межбанк с выкупом излишка доллара через Matching и купил 20 млн долларов по 24,70 гривен, чем удержал котировки.

К 12:00 доллар еще чуть просел до 24,65/24,67 и практически замер на этих позициях до момента окончания активной фазы торгов.

После 14:00 курс находился в узком коридоре 24,645-24,65/24,665-24,67 гривен, а завершилась сессия на отметке 24,65/24,67.

Главные события 18 сентября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,71/24,75 гривен до 24,65/24,67 к концу сессии;

2) НБУ выкупал излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,70 гривен. Купил, по нашим данным, порядка 20 млн долларов, а затем еще несколько раз появлялся на торгах с небольшими покупками доллара, чем удержал его курс от дальнейшего падения;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6744 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 19 сентября установлен на уровне 24,669853.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,64 / 24,66

евро – 27,23/ 27,25

российский рубль – 0,3836 / 0,3840

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1057 / 1,1058

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