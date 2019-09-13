Во сколько Украине обойдутся планы премьера по росту экономики - Елена Белан

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Украина должна будет выплатить кредиторам дополнительно около $8 млрд, если озвученные премьер-министром Алексеем Гончаруком прогнозы по росту экономики в ближайшие пять лет сбудутся.
Об этом заявила главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии Фокусу.
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“При озвученном премьером росте экономики на 5% в 2020 году и на 7% в 2021–2024 годах и сохранении макростабильности общие выплаты по варрантам составят около $8 млрд. Но поскольку экономика будет расти, то в среднем Украина будет выплачивать по варрантам около 0,7% от ВВП в год”, – рассказала она.
Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в свою очередь отметил, что рынок отреагировал на заявление премьера ростом варрантов в цене.
“Если первые сделки после появления VRI в конце 2015 года происходили по цене примерно 40 центов за $1 номинала, потом цены быстро ушли вниз до 30 центов, а в начале этого года VRI можно было купить за 55 центов, то сейчас котировки достигли 95 центов”, — говорит он.
Напомним, в августе 2015 года Киев достиг компромисса с международными кредиторами о реструктуризации долга. В соответствии с договоренностями инвесторы “простили” Украине 20% долга (около $3,6 млрд) и отсрочили погашение еврооблигаций до 2019–2027 годов. Однако в качестве компенсации за свои уступки кредиторы получили государственные деривативы — ВВП-варранты (VRI) на общую сумму $3,2 млрд, выплаты по которым привязаны к динамике роста украинского ВВП.
Если экономический рост в период с 2019 по 2038 год не превысит 3% включительно, кредиторы останутся ни с чем. А вот динамика от 3% до 4% обещает им 15% объема прироста ВВП свыше 3%. Если же экономический рост разгонится до 4% и более, то отдавать придётся уже по 40% от дополнительного прироста. Заработать этот механизм должен после того, как номинальный ВВП Украины превысит $125,4 млрд. На период с 2021 по 2025 год установлен предельный объем платежей 1% от ВВП в год.
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