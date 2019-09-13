В августе Фонд гарантирования возместил 42,9 млн грн (инфографика)

В течение августа 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил почти 42,9 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 89 584,4 млн грн.

В ведомстве отмечают, что на 1 сентября 2019 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 7 708,2 млн грн.

От регулярного сбора за январь-август 2019 года поступления в Фонд составили 2 642,1 млн грн.