Госстат подтвердил данные по росту экономики Украины

Государственная служба статистики сохранила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в II квартале 2019 года на уровне 4,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, номинальный ВВП во II квартале 2019 года составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 22 047 грн.



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Ранее Госстат сообщал о росте ВВП Украины в I квартале на 2,5% и на 4,6% во II квартале 2019 года.