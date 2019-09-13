Госстат подтвердил данные по росту экономики Украины

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Государственная служба статистики сохранила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в II квартале 2019 года на уровне 4,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, номинальный ВВП во II квартале 2019 года составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 22 047 грн.
www.ukrstat.gov.ua
Ранее Госстат сообщал о росте ВВП Украины в I квартале на 2,5% и на 4,6% во II квартале 2019 года.
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