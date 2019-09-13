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Как изменился размер средней зарплаты украинцев по сравнению с прошлым годом (инфографика)

Как изменился размер средней зарплаты украинцев по сравнению с прошлым годом (инфографика)

В течение года средняя зарплата по Украине выросла на 19,6%. По данным Госстата, в июле прошлого года она составляла 9170 грн, а в июле 2019-го была зафиксирована на уровне 10 971 грн.

Портал «Слово и Дело» отследил, насколько изменилась средняя зарплата по Украине и в каждой области в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018-го.

Самая высокая средняя зарплата была и остается в Киеве. В июле прошлого года она составляла 13 836 грн, а этого года – уже 16 294 грн. В процентном выражении рост составил 17,4% и это один из самых низких показателей по стране.

Наибольший рост зафиксирован в Винницкой области, где в июле 2018 года средняя зарплата составляла 8235 грн, а в 2019-м – 10 278 грн (+24,8%).

Далее по темпам роста средней зарплаты идут Николаевская (+23,7%), Донецкая (+23%), Киевская (+22,9%), Черкасская (+22,3%) области.

Медленнее всего росла средняя зарплата в Одесской (+13,5%), Львовской (+13,7%), Житомирской (+17,1%), Полтавской (+17,3%) областях.


Инфографика: Слово и Дело

По материалам Слово и Дело
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