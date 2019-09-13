Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налогов

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1080, который декриминализирует фиктивное предпринимательство и вносит изменения в наказание за неуплату налогов.
Соответствующий проект закона поддержали 347 народных депутатов.
За неуплату налогов предусматриваются следующие штрафы:
Декриминализация фиктивного предпринимательства
В УК статья №205 за создание или приобретение компаний для ведения незаконной деятельности предусматривала штраф от 500 до 2000 необлагаемых минимумов.
При совершении таких действий повторно или если они причинили крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, то штраф увеличивался до диапазона в 3000-5000 необлагаемых минимумов. В новом законопроекте эту статью исключили.
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