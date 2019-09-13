0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налогов

Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налогов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1080, который декриминализирует фиктивное предпринимательство и вносит изменения в наказание за неуплату налогов.

Соответствующий проект закона поддержали 347 народных депутатов.

За неуплату налогов предусматриваются следующие штрафы:

  • Умышленная неуплата налогов, которая привела к непоступлению в бюджеты или целевые фонды средств в значительных размерах, наказывается штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (раньше было от 1000 до 2000) или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
  • Те же действия, которые привели к непоступлению в бюджеты или целевые фонды средств в крупных размерах, наказываются штрафом от 5000 до 7000 необлагаемых минимумов (раньше было от 2000 до 3000) или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Декриминализация фиктивного предпринимательства

В УК статья №205 за создание или приобретение компаний для ведения незаконной деятельности предусматривала штраф от 500 до 2000 необлагаемых минимумов.

При совершении таких действий повторно или если они причинили крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, то штраф увеличивался до диапазона в 3000-5000 необлагаемых минимумов. В новом законопроекте эту статью исключили.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.