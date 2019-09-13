ПФУ назвал среднюю зарплату в июле

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за июль 2019 года в размере 9308 гривен 13 копеек.
Об этом сообщили в ПФУ.
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Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июль 2019 года утвержден в размере 9308 гривень 13 копеек.
Средняя заработная плата растет за последние 5 лет:
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