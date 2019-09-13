0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

ПФУ назвал среднюю зарплату в июле

ПФУ назвал среднюю зарплату в июле

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за июль 2019 года в размере 9308 гривен 13 копеек.

Об этом сообщили в ПФУ.

Читайте также: Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для исчисления пенсии, за июль 2019 года утвержден в размере 9308 гривень 13 копеек.

Справка Finance.ua:

Средняя заработная плата растет за последние 5 лет:

  • в 2014-м – 3,2 тыс. грн,
  • в 2015-м – 3,5 тыс. грн,
  • в 2016-м – 4,4 тыс. грн,
  • в 2017-м – 6 тыс. грн,
  • в 2018-м – 7,7 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.