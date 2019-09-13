Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)

Мужчины чаще, чем женщины ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Об этом «пишет»:https://thepoint.rabota.ua/hendernye-kachely/ The Point.

“В резюме старших специалистов-руководителей групп более чем в два раза больше мужских резюме,чем женских (68% на 32%)”, – говорится в исследовании.

Преимущественно женские сферы – “наука”, “бухгалтерия”, “медицина”. Вместе с тем не все профессии этих сфер высокооплачиваемые.

В резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.

Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов:

Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн.

Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

Зарплату 30,6 тыс. грн ожидают получать женщины топ-менеджеры. Мужчины согласны работать за 39,9 тыс. грн.