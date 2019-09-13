0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 271 0

Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)

Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)

Мужчины чаще, чем женщины ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Об этом «пишет»:https://thepoint.rabota.ua/hendernye-kachely/ The Point.

“В резюме старших специалистов-руководителей групп более чем в два раза больше мужских резюме,чем женских (68% на 32%)”, – говорится в исследовании.

Преимущественно женские сферы – “наука”, “бухгалтерия”, “медицина”. Вместе с тем не все профессии этих сфер высокооплачиваемые.

В резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.

Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов:

  • Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн.
  • Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

Зарплату 30,6 тыс. грн ожидают получать женщины топ-менеджеры. Мужчины согласны работать за 39,9 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.