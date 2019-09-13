Иван Барсенко: рекордное укрепление гривны. Тенденция или исключение?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Летом мы наблюдали беспрецедентное укрепление гривны послекризисного периода – 10% с начала года. Но события последних дней, когда укрепление официального курса гривны перешло психологическую отметку на уровне 25 грн, а иногда достигало рекордных 24,5, превзошло самые смелые ожидания экспертов.
Большинство обеспокоено вопросом, как долго продлится это «праздник» и за чей счет “банкет” – крупнейшее укрепление национальной валюты за всю ее историю? Тем более, что экспертная среда почти единодушна в том, что это временная тенденция и осенью следует ожидать сезонного падения гривны.
Подогрело ожидания девальвации и недавнее интервью И.В. Коломойского, в котором говорится об искусственном укреплении гривны нынешним руководством Нацбанка по политическим соображениям.
В то же время, учитывая частоту валютных кризисов в Украине, уже не только эксперты знают, что обменный курс отражает баланс между притоком и оттоком валюты из страны. Поэтому попробуем проанализировать основные «силы», которые толкают гривну к девальвации осенью, а соответственно попробуем определить, удастся ли сломить тенденцию к укреплению гривны и на какой курс может рассчитывать читатель.
Как указываются большинство аналитиков, осенью ожидаем снижения цен на черные металлы на фоне дальнейшего противостояния между США и Китаем, а также на фоне возможной мировой рецессии.
Вследствие прекращения “эпохи эльдорадо” на товарном рынке – нас ждет девальвация еще на 50 коп. – 1 грн из-за уменьшения валютных поступлений экспортеров.
Но стоит помнить, что высокий урожай сопровождается снижением цен. Это позволит укрепить обменный курс не более чем на 50 коп. К тому же, учитывая жаркий август, объемы заявленного традиционно высокого урожая кукурузы вызывают сомнения.
В таких условиях количество инвесторов, желающих заходить на украинский рынок, существенно сократится – уже показал август. При оптимистическом развитии событий поступления от инвесторов до конца года будут только покрывать выплаты по ранее привлеченным облигациями. Это приведет к девальвации на 1 – 1,50 грн.
В случае если Национальный банк не сможет отстоять свою самостоятельность и выполнять пожелания Президента относительно политики, направленной на резкое снижение процентной ставки – это приведет к росту инфляции, а соответственно, к увеличению спроса на иностранную валюту.
Таким образом резкое удешевление гривневых средств и их доступ на рынок непременно скажется на девальвации национальной валюты. Это может привести к неконтролируемой девальвации на 1-2 грн. В результате глубина падения гривны до конца года может быть достичь уровня 29 грн/долл. США.
Учитывая большие запросы к изменениям, уже через пару месяцев мы начнем наблюдать разочарование действиями правительства. Уменьшение оптимистичных ожиданий населения может конвертироваться в увеличение девальвационных ожиданий, что также будет влиять на обменный курс.
Итак, есть все основания утверждать о возвращении курса к привычной траектории предыдущих лет уже в конце осени. А совпадение нисходящей фазы мирового экономического цикла и события внутри страны могут привести к девальвации до 29 грн/долл. США.
Иван Барсенко, аналитик, кандидат экономических наук
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцевВчера, 12:46 - 1027 12
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 9725 8
Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - ОржельВчера, 17:22 - 1217 8
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 50099 5
В Государственной судебной администрации чиновники майнили криптовалютуВчера, 16:16 - 800 5
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 50099 5
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 9725 8
ПФУ назвал среднюю зарплату в июлеВчера, 17:08 - 4266 1
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3223
Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУВчера, 16:47 - 2133
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 674
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1231
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 990 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1914 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 852