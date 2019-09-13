Иван Барсенко: рекордное укрепление гривны. Тенденция или исключение?

Летом мы наблюдали беспрецедентное укрепление гривны послекризисного периода – 10% с начала года. Но события последних дней, когда укрепление официального курса гривны перешло психологическую отметку на уровне 25 грн, а иногда достигало рекордных 24,5, превзошло самые смелые ожидания экспертов.

Большинство обеспокоено вопросом, как долго продлится это «праздник» и за чей счет “банкет” – крупнейшее укрепление национальной валюты за всю ее историю? Тем более, что экспертная среда почти единодушна в том, что это временная тенденция и осенью следует ожидать сезонного падения гривны.

Подогрело ожидания девальвации и недавнее интервью И.В. Коломойского, в котором говорится об искусственном укреплении гривны нынешним руководством Нацбанка по политическим соображениям.

В то же время, учитывая частоту валютных кризисов в Украине, уже не только эксперты знают, что обменный курс отражает баланс между притоком и оттоком валюты из страны. Поэтому попробуем проанализировать основные «силы», которые толкают гривну к девальвации осенью, а соответственно попробуем определить, удастся ли сломить тенденцию к укреплению гривны и на какой курс может рассчитывать читатель.

Сезонный фактор. Традиционный фактор для отечественной экономики, что приводит к девальвации гривны на 50 коп. – 1 грн в 4-м квартале каждого года. Падение стоимости гривны зимой обусловлено сокращением экспортных поступлений аграриев и возобновлением экономической активности населения, что сказывается на увеличении спроса на импортную инвестиционную продукцию, в частности на изделия машиностроения.

Мировая конъюнктура. Летом 2019 года наблюдалась очень благоприятная для украинцев ситуация на мировых товарных рынках. Цены на руду за 9 месяцев 2019 г. выросли на треть по сравнению с 2018 годом, а цены на газ – также упали на треть. Это произошло как вследствие стечения случайных событий (авария на железорудном комбинате в Бразилии), так и мировой тенденции по наращиванию производства газа.

Как указываются большинство аналитиков, осенью ожидаем снижения цен на черные металлы на фоне дальнейшего противостояния между США и Китаем, а также на фоне возможной мировой рецессии.

Вследствие прекращения “эпохи эльдорадо” на товарном рынке – нас ждет девальвация еще на 50 коп. – 1 грн из-за уменьшения валютных поступлений экспортеров.

Урожай. По предварительным заявлениям представителей Минагро, в этом году можем рассчитывать на очередной высокий урожай зерновых. Этот аргумент используют сторонники крепкой гривны.

Но стоит помнить, что высокий урожай сопровождается снижением цен. Это позволит укрепить обменный курс не более чем на 50 коп. К тому же, учитывая жаркий август, объемы заявленного традиционно высокого урожая кукурузы вызывают сомнения.

Разворот капитала. Основным фактором исторического укрепления гривны летом этого года стали сверхпривлекательные ставки отечественных ОВГЗ . Процентные ставки, под которые украинское правительство размещало ценные бумаги, были на 8-9 процентных пунктов выше размещения правительств других стран. Еще с июля НБУ объявил о начале цикла смягчения монетарной политики и постепенного снижения ключевой ставки до 8%. Стоит отметить рост рисков среди развивающихся стран, а также опасения новой мировой рецессии в экспертной среде.

В таких условиях количество инвесторов, желающих заходить на украинский рынок, существенно сократится – уже показал август. При оптимистическом развитии событий поступления от инвесторов до конца года будут только покрывать выплаты по ранее привлеченным облигациями. Это приведет к девальвации на 1 – 1,50 грн.

Политика Нацбанка. Остается еще один весомый фактор – политика НБУ . Недавно звучали заявления со стороны Офиса президента и премьера о целесообразности резкого снижения процентной ставки для активизации экономического роста и доступа бизнеса к дешевым кредитам.

В случае если Национальный банк не сможет отстоять свою самостоятельность и выполнять пожелания Президента относительно политики, направленной на резкое снижение процентной ставки – это приведет к росту инфляции, а соответственно, к увеличению спроса на иностранную валюту.

Таким образом резкое удешевление гривневых средств и их доступ на рынок непременно скажется на девальвации национальной валюты. Это может привести к неконтролируемой девальвации на 1-2 грн. В результате глубина падения гривны до конца года может быть достичь уровня 29 грн/долл. США.

Психологический фактор. Вместе с тем не стоит забывать еще об одной составляющей курсообразования, которую труднее определить – психологическую. Все мы помним, как в период обострения на фронте (в феврале 2015 года – ред.) курс гривны в некоторые дни опускался до 40 грн/доллар. Сейчас же мы имеем обратную ситуацию – всплеск уверенности, основанный только на доверии к словам нового президента. Абсолютное большинство украинцев доверяет новому президенту и правительству, что безусловно отражается на их потребительских настроениях. Но вот сколько времени будет сохраняться их оптимизм – вопрос открытый.

Учитывая большие запросы к изменениям, уже через пару месяцев мы начнем наблюдать разочарование действиями правительства. Уменьшение оптимистичных ожиданий населения может конвертироваться в увеличение девальвационных ожиданий, что также будет влиять на обменный курс.

Итак, есть все основания утверждать о возвращении курса к привычной траектории предыдущих лет уже в конце осени. А совпадение нисходящей фазы мирового экономического цикла и события внутри страны могут привести к девальвации до 29 грн/долл. США.

Иван Барсенко, аналитик, кандидат экономических наук