Из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки, - ЕБА

В случае принятия налоговых изменений, предложенных в законопроекте №1210 , украинские компании могут потерять международные рынки.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко во время очередного заседания рабочей группы по вопросам налогообложения.

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“Это будет означать большие потери для компаний, которые являются публичными, акции которых котируются на иностранных биржах. Вопрос в том, чтобы максимальное количество прозрачного бизнеса, цивилизованного бизнеса было услышано. Так, чтобы условия для ведения бизнеса не были по сути искривлены таким образом, чтобы мы потеряли те достижения, которые получили за предыдущие несколько лет. Должны быть равные правила игры для всех”, – отметила она.

По информации участников заседания рабочей группы, прийти к компромиссу пока не удается.

Законопроект №1210 предлагает кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горнообогатительных комбинатов. В частности, увеличение размера рентных платежей с 8 до 10 % и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК.