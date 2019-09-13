Рада изменила закон о ВАКС

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, что предусматривают его разгрузку и предотвращают парализацию его работы.

За проект закона № 1025 проголосовали во втором чтении и в целом 323 народных избранника.

По сравнению с первым чтением законопроект практически не претерпел изменений: в него внесли только 11 правок технического характера.

Стоит отметить, что в суд должны были передать около 3600 дел.

Согласно пояснительной записке к документу, только 5 % дел, которые должен получить суд, расследовались НАБУ и “относятся к категории дел высокопоставленной коррупции”.

“Дела будут рассматриваться в суде коллегиями в составе трех судей, а в апелляционной инстанции – в составе пяти судей (численность судей суда составляет 38 человек, из которых 12 – судьи Апелляционной палаты). Таким образом, после передачи упомянутого количества уголовных производств в суд (3592 производства, – ред.) возникнет ситуация с чрезмерной нагрузкой на судей”, – говорится в записке.

С принятием законопроекта Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые ранее расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Согласно законопроекту, подсудность Антикоррупционного суда распространяется на дела, начатые после 5 сентября 2019 года (с момента старта работы суда, – ред.), а также на дела, которые расследовались НАБУ и САП.

С начала работы Антикоррупционного суда по делам, которые расследовались НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции – обвинительные акты.

Если судебное разбирательство по делам НАБУ и САП не было завершено до 5 сентября, их должны передать Антикоррупционному суда.