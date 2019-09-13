Рада изменила закон о ВАКС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, что предусматривают его разгрузку и предотвращают парализацию его работы.
За проект закона № 1025 проголосовали во втором чтении и в целом 323 народных избранника.
По сравнению с первым чтением законопроект практически не претерпел изменений: в него внесли только 11 правок технического характера.
Стоит отметить, что в суд должны были передать около 3600 дел.
Согласно пояснительной записке к документу, только 5 % дел, которые должен получить суд, расследовались НАБУ и “относятся к категории дел высокопоставленной коррупции”.
“Дела будут рассматриваться в суде коллегиями в составе трех судей, а в апелляционной инстанции – в составе пяти судей (численность судей суда составляет 38 человек, из которых 12 – судьи Апелляционной палаты). Таким образом, после передачи упомянутого количества уголовных производств в суд (3592 производства, – ред.) возникнет ситуация с чрезмерной нагрузкой на судей”, – говорится в записке.
С принятием законопроекта Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые ранее расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Согласно законопроекту, подсудность Антикоррупционного суда распространяется на дела, начатые после 5 сентября 2019 года (с момента старта работы суда, – ред.), а также на дела, которые расследовались НАБУ и САП.
С начала работы Антикоррупционного суда по делам, которые расследовались НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции – обвинительные акты.
Если судебное разбирательство по делам НАБУ и САП не было завершено до 5 сентября, их должны передать Антикоррупционному суда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 11098 13
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3134 10
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)6 ч. назад - 889 6
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 562 5
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 5288 5
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 11098 13
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 5288 5
Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известноВчера, 15:35 - 3408
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3134 10
Tesla патентует батарею нового поколенияВчера, 23:08 - 1936 4
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 328
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1118
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 889 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1793 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 784