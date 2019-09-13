В плане действий Кабмина будут расчеты динамики роста госбюджета

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План действий Кабинета министров будет содержать расчеты динамики роста государственного бюджета.
Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.
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Также в плане правительства указаны и тарифы на газ.
“Я только что вернулась с заседания правительства, где рассматривались кадровые вопросы и то, что касается постановлений Кабинета министров. В том числе, и вопрос о выполнении бюджета. По результатам заседания правительства, 28 сентября будет план действий правительства, который объяснит цифры. Там будут и тарифы на газ, и направления развития”, – заявила Верещук.
По ее словам, план действий Кабмина будет содержать ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений.
“Мы увидим динамику того, как будет расти бюджет и доходы граждан. А самое главное благодаря чему: какой эффект мы ожидаем от приватизации, эффект от законодательных изменений, и как быстро мы сможем их почувствовать”, – добавила представитель Кабмина в ВР.
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