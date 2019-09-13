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Украина отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

Украина отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

Украина изменит порядок налогообложения турецких и швейцарских предприятий. Как и Швейцария с Турцией – наших. Верховная Рада ратифицировала изменения в соглашение между странами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

«За» проголосовали 320 народных избранников.

Законопроект утверждает изменения в двусторонних налоговых соглашениях между правительствами этих государств, в частности вводит порядок налогообложения, который отличается от предусмотренного действующим законодательством. Как говорится в пояснительной записке к документу, составляли его после переговоров с турецкой стороной, где и согласовали соответствующие изменения.

Впрочем, следует отметить, что Турция и Швейцария стали лишь одними из ряда стран, с которыми есть планы отменить двойное налогообложение. Ранее Кабмин поддержал и направил в парламент законопроекты об утверждении соглашений об избежании двойного налогообложения и борьбу с уклонением от налогообложения с Кипром и Великобританией.

По материалам УБР
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