Украина отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина изменит порядок налогообложения турецких и швейцарских предприятий. Как и Швейцария с Турцией – наших. Верховная Рада ратифицировала изменения в соглашение между странами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.
«За» проголосовали 320 народных избранников.
Законопроект утверждает изменения в двусторонних налоговых соглашениях между правительствами этих государств, в частности вводит порядок налогообложения, который отличается от предусмотренного действующим законодательством. Как говорится в пояснительной записке к документу, составляли его после переговоров с турецкой стороной, где и согласовали соответствующие изменения.
Впрочем, следует отметить, что Турция и Швейцария стали лишь одними из ряда стран, с которыми есть планы отменить двойное налогообложение. Ранее Кабмин поддержал и направил в парламент законопроекты об утверждении соглашений об избежании двойного налогообложения и борьбу с уклонением от налогообложения с Кипром и Великобританией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 11446 14
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3378 11
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)7 ч. назад - 1052 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 609 5
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 5740 5
Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известноВчера, 15:35 - 3474
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 3378 11
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаОколо часа назад - 2137
Нацкомиссия повышает тарифы для КиевводоканалаВчера, 17:05 - 1531 2
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 357
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1123
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 902 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1803 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 790