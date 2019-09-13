Оржель назвал цену выкупа оператора ГТС

Цена так называемого выкупа оператора ГТС (газотранспортная система) у НАК “Нафтогаз Украины” в рамках анбандлинга формируется из четырех элементов. Два из них являются рыночными, один минимизируется, один – нулевая стоимость.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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“Есть несколько элементов стоимости. Один из элементов стоимости – это сама газотранспортная система, не подлежащая приватизации. Она будет передана по нулевой стоимости, то есть это из одной государственной собственности в другую государственную собственность”, – сказал Оржель, отвечая на вопрос о цене выкупа оператора ГТС.

По его словам, отдельным вопросом является стоимость расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования ГТС. Оржель добавил, что это – незначительные суммы.

“Отдельно элемент собственности – это вновь созданные фонды в рамках НАК «Нафтогаз», и они также оцениваются. Но мы минимизируем эти расходы, потому что это транзакции в рамках бюджета, но для того, чтобы не делать distortion (искажение – ред.) в системе, мы стараемся минимизировать эти затраты”, – отметил министр.

“Важным элементом, который должен быть определен на рыночных принципах, – это стоимость газа – технического газа в ГТС, а также стоимость газа на следующий квартал, потому что мы хотим непосредственно с отложенными платежами заложить возможность для магистральных газопроводов Украины покупать газ на первый квартал, несмотря на то, что потенциально может быть остановка транспортировки газа, и он должен иметь соответствующие объемы для того, чтобы сделать реверсные поставки из наших газохранилищ для потребителей Украины. Это четыре элемента. Два из них являются рыночными, один минимизируется, один – нулевая стоимость”, – добавил он.