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Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на 605 тысяч

Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на 605 тысяч

За 48 дней работы в Киеве инспекторы по парковке выписали более 1,5 тысячи штрафов на 605,6 тысячи гривен.

Об этом сообщается на странице “Инспекция по парковке” в Facebook.

“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами по парковке за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа – 605 620 грн”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, эвакуированы 546 автомобилей. Сейчас в столице работают 16 инспекторов.

Как узнать, что ваш автомобиль эвакуирован:

  • Позвонить в полицию по номеру 102.
  • Отыскать онлайн на карте.
  • Набрать Контакт-центр 1551.

Штрафы за неправильную парковку:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)

Если авто нарушителя подняли на эвакуатор и еще не уехали, а водитель подошел, то порядок действий таков:

  • машину должны тут же выгрузить без оплаты услуг эвакуатора;
  • водитель-нарушитель платит только штраф в размере 510 грн.
По материалам Finance.UA
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