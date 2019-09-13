Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на 605 тысяч

За 48 дней работы в Киеве инспекторы по парковке выписали более 1,5 тысячи штрафов на 605,6 тысячи гривен.

Об этом сообщается на странице “Инспекция по парковке” в Facebook.

“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами по парковке за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа – 605 620 грн”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, эвакуированы 546 автомобилей. Сейчас в столице работают 16 инспекторов.

Как узнать, что ваш автомобиль эвакуирован:

Позвонить в полицию по номеру 102.

Отыскать онлайн на карте.

Набрать Контакт-центр 1551.

Штрафы за неправильную парковку:

Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.

Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)

Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)

Если авто нарушителя подняли на эвакуатор и еще не уехали, а водитель подошел, то порядок действий таков: