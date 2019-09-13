Инспекторы по парковке в Киеве выписали штрафов на 605 тысяч

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За 48 дней работы в Киеве инспекторы по парковке выписали более 1,5 тысячи штрафов на 605,6 тысячи гривен.
Об этом сообщается на странице “Инспекция по парковке” в Facebook.
“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами по парковке за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа – 605 620 грн”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, эвакуированы 546 автомобилей. Сейчас в столице работают 16 инспекторов.
Как узнать, что ваш автомобиль эвакуирован:
Штрафы за неправильную парковку:
Если авто нарушителя подняли на эвакуатор и еще не уехали, а водитель подошел, то порядок действий таков:
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