ФРС США готовится влить $75 млрд в финансовую систему страны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о планах влить еще $75 млрд в финансовую систему США, чтобы уменьшить давление на финансирование на краткосрочных рынках.
Читайте также: В США дефицит бюджета достиг семилетнего максимума
Стоимость денег по операциям однодневного репо, в которых деньги берутся в долг под залог казначейских облигаций, повысилась до 10%.
Руководство банка, которое проводит операции на рынке от имени американского центробанка, заявило, что резкий рост так называемой ставки репо отражает «довольно значительный разрыв между потребностями в финансировании и финансированием» на ключевой части денежного рынка США.
Резкое повышение ставки репо создало проблему для ФРС, когда чиновники собрались в Вашингтоне, чтобы принять решение по денежно-кредитной политике, потому что последние действия подтолкнули базовую процентную ставку ЦБ.
В результате эффективная ставка федерального финансирования выросла до 2,25% – верхней границы диапазона в 2-2,25%, установленного ФРС. ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон. После этого ставка по репо упала почти до нуля.
Эти меры свидетельствуют о том, насколько глубокими стали структурные проблемы на финансовых рынках США. У крупных компаний Уолл-стрит часто не хватает средств, чтобы удовлетворить потребность в фондировании на рынке, который пытается абсорбировать рекордные объемы размещения казначейских облигаций, необходимого, чтобы покрыть дефицит бюджета США. Решение, по словам специалистов со стажем, заключается в том, чтобы ФРС продолжила осуществлять вливания ликвидности на регулярной основе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)10 ч. назад - 1327 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 715 7
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года4 ч. назад - 7956 3
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев6 ч. назад - 509 3
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года4 ч. назад - 7956 3
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 6419 5
Курс наличного доллара6 ч. назад - 2364
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона2 ч. назад - 2004 1
Межбанк: среда может сыграть на руку гривне7 ч. назад - 1592
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 432
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1153
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 926 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1833 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 803