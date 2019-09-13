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ФРС США готовится влить $75 млрд в финансовую систему страны

ФРС США готовится влить $75 млрд в финансовую систему страны

Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил о планах влить еще $75 млрд в финансовую систему США, чтобы уменьшить давление на финансирование на краткосрочных рынках.

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Стоимость денег по операциям однодневного репо, в которых деньги берутся в долг под залог казначейских облигаций, повысилась до 10%.

Руководство банка, которое проводит операции на рынке от имени американского центробанка, заявило, что резкий рост так называемой ставки репо отражает «довольно значительный разрыв между потребностями в финансировании и финансированием» на ключевой части денежного рынка США.

Резкое повышение ставки репо создало проблему для ФРС, когда чиновники собрались в Вашингтоне, чтобы принять решение по денежно-кредитной политике, потому что последние действия подтолкнули базовую процентную ставку ЦБ.

В результате эффективная ставка федерального финансирования выросла до 2,25% – верхней границы диапазона в 2-2,25%, установленного ФРС. ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон. После этого ставка по репо упала почти до нуля.

Эти меры свидетельствуют о том, насколько глубокими стали структурные проблемы на финансовых рынках США. У крупных компаний Уолл-стрит часто не хватает средств, чтобы удовлетворить потребность в фондировании на рынке, который пытается абсорбировать рекордные объемы размещения казначейских облигаций, необходимого, чтобы покрыть дефицит бюджета США. Решение, по словам специалистов со стажем, заключается в том, чтобы ФРС продолжила осуществлять вливания ликвидности на регулярной основе.

По материалам Mind
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