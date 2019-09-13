В Германии тестируют дистанционное управление беспилотным поездом по сети 5G

На опытном участке Living Lab, расположенном на линии Шварценберг – Аннаберг – Буххольц-Южный в Саксонии, началось тестирование в беспилотном режиме поезда-лаборатории Lucy компании Thales.

Управление поездом осуществляется дистанционно через сеть стандарта 5G, построенную оператором сотовой связи Vodafone. Скорость передачи данных при этом превышает 500 Мбит/с, задержка – менее 10 мс.

Специалисты компании Thales управляют поездом из исследовательского центра Smart Rail Connectivity Campus, расположенного на станции Аннаберг-Буххольц. Машинист в кабине управления отсутствует. На начальном этапе дистанционно управляемый поезд перемещается всего на несколько сотен метров от исследовательского центра.

Для обеспечения передачи данных дистанционного управления применяется технология разделения физической сети 5G на виртуальные сети. При этом каждой виртуальной сети выделяется оптимальная пропускная способность, которая гарантируется и в том случае, если сетью 5G пользуются расположенные поблизости другие многочисленные абоненты.

Кроме того, Vodafone задействовала в проекте технологию граничных вычислений Mobile Edge Cloud (MEC), позволяющую обрабатывать данные рядом с базовой станцией и тем самым минимизировать задержки, связанные с обработкой.