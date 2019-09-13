ВР сократила перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию» (1050).
За такое решение проголосовали 349 депутатов.
«17 сентября на своем вечернем заседании комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел законопроект №1050. От народных депутатов поступило 16 поправок и предложений к законопроекту. На заседании комитета 13 поправок были учтены, одна – учтена редакционно», – отметил заместитель председателя комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко,
Он также отметил, что принятие изменений, содержащихся в законопроекте, «позволит ввести простой и действенный механизм начала деятельности для субъектов хозяйствования, которые желают осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, а также приблизит законодательство Украины к законодательству ЕС».
Законопроектом предлагается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление извещения субъектами хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале ведения деятельности.
Также стоит добавить, что данный законопроект был принят парламентом в первом чтении 10 сентября 2019 г. Тогда же было принято решение о сокращенной процедуре его подготовки к рассмотрению во втором чтении.
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