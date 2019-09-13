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Государство продало гидроэлектростанцию на Николаевщине за 107 млн грн

Государство продало гидроэлектростанцию на Николаевщине за 107 млн грн

Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 млн гривен при стартовой цене в 64,6 млн.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Fаcebook.

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В аукционе приняли участие три покупателя.

Победитель – ООО «Эмзао» предложил цену более чем на 36 миллионов выше ближайшего ценового предложения.

Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

По материалам Finance.UA
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