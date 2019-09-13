Государство продало гидроэлектростанцию на Николаевщине за 107 млн грн

Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 млн гривен при стартовой цене в 64,6 млн.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Fаcebook.

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В аукционе приняли участие три покупателя.

Победитель – ООО «Эмзао» предложил цену более чем на 36 миллионов выше ближайшего ценового предложения.

Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.