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"Шведский стол" в школах Киева не потребует дополнительных денег из бюджета - КГГА

"Шведский стол" в школах Киева не потребует дополнительных денег из бюджета - КГГА

Изменения формы подачи пищи в школьных столовых не предусматривают дополнительного бюджетирования.

Об этом сообщила начальник управления дошкольного общего среднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Бохно в ответ на запрос УНН.

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По словам Бохно, с 1 сентября происходят изменения в организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ всех районов столицы.

Известно, что в настоящее время младшие школьники во всех районах столицы получают бесплатное питание по одной из новых систем – “ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных”, “ученик выбирает одно меню из 2-3 предложенных”, “шведский стол” или “полуфабрикатная линейка”.

При этом в КГГА отметили, что изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования.

По материалам УНН
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