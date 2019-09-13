"Шведский стол" в школах Киева не потребует дополнительных денег из бюджета - КГГА

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Изменения формы подачи пищи в школьных столовых не предусматривают дополнительного бюджетирования.
Об этом сообщила начальник управления дошкольного общего среднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Бохно в ответ на запрос УНН.
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По словам Бохно, с 1 сентября происходят изменения в организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ всех районов столицы.
Известно, что в настоящее время младшие школьники во всех районах столицы получают бесплатное питание по одной из новых систем – “ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных”, “ученик выбирает одно меню из 2-3 предложенных”, “шведский стол” или “полуфабрикатная линейка”.
При этом в КГГА отметили, что изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования.
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