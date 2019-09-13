0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Сколько выделил ЕС на реформу энергоэффективности в Украине

Сколько выделил ЕС на реформу энергоэффективности в Украине

Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине и обеспечил €104 млн грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда энергоэффективности.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас на открытии Первого национального форума Фонда энергоэффективности со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС.

Читайте также: В Украине заработал Фонд энергоэффективности

“Сегодня Посол Маасикас, наш новый председатель Представительства, открывает Первый национальный форум Фонд энергоэффективности для начала первой комплексной программы Фонда в Украине “Энергодом”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что фонд предоставит до 70% грантов на мероприятия энергоэффективности в многоквартирных домах.

“Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине, в том числе деятельность Фонда. Мы обеспечили €104 млн грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда”, – отметили в Представительстве.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.