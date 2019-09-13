Сколько выделил ЕС на реформу энергоэффективности в Украине

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Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине и обеспечил €104 млн грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда энергоэффективности.
Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас на открытии Первого национального форума Фонда энергоэффективности со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС.
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“Сегодня Посол Маасикас, наш новый председатель Представительства, открывает Первый национальный форум Фонд энергоэффективности для начала первой комплексной программы Фонда в Украине “Энергодом”, – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что фонд предоставит до 70% грантов на мероприятия энергоэффективности в многоквартирных домах.
“Европейский Союз активно поддерживает реформу энергоэффективности в Украине, в том числе деятельность Фонда. Мы обеспечили €104 млн грантовых средств для украинцев и технической помощи для Фонда”, – отметили в Представительстве.
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