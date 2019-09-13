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Фонд гарантирования продает пул активов двух банков за 12 миллионов

Фонд гарантирования продает пул активов двух банков за 12 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул, состоящий из активов двух банков: права требования по двум договорам об ипотечном кредитовании ПАО «Диамантбанк» и права требования по трем ипотечным договорам ПАО Банк «Траст».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Аукцион состоится 3 октября 2019 года.

Начальная цена пула составляет 12,31 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Ознакомиться с материалами кредитных дел, вошедших в состав пула, потенциальные инвесторы могут в виртуальной комнате данных. Порядок получения доступа к виртуальной комнате данных – по ссылке.

Подробная информация о лоте (GL3N211725) с описанием кредитных соглашений и переданного обеспечения содержится в публичном паспорте актива на Информационном портале Фонда гарантирования torgi.fg.gov.ua по ссылке.

Условия участия в аукционе – на сайте ProZorro.Продажи.

По материалам Finance.UA
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