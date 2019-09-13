Фонд гарантирования продает пул активов двух банков за 12 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул, состоящий из активов двух банков: права требования по двум договорам об ипотечном кредитовании ПАО «Диамантбанк» и права требования по трем ипотечным договорам ПАО Банк «Траст».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Аукцион состоится 3 октября 2019 года.

Начальная цена пула составляет 12,31 млн грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Ознакомиться с материалами кредитных дел, вошедших в состав пула, потенциальные инвесторы могут в виртуальной комнате данных. Порядок получения доступа к виртуальной комнате данных – по ссылке .

Подробная информация о лоте (GL3N211725) с описанием кредитных соглашений и переданного обеспечения содержится в публичном паспорте актива на Информационном портале Фонда гарантирования torgi.fg.gov.ua по ссылке.

Условия участия в аукционе – на сайте ProZorro.Продажи.