В Минсоцполитики объяснили, почему на 2020 год уменьшили расходы на субсидии

В проекте госбюджета на 2020 год Кабмин на субсидии заложил 47 млрд 628,6 млн грн, однако количество получателей субсидий не уменьшится. Уменьшение расходов из госбюджета к этому не приведет.

Об этом заявляет Министр социальной политики Юлия Соколовская.

“После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. По сообщениям СМИ, их численность уменьшится на 10%. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неверной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей”, – пишет Юлия Соколовская.

Как она отмечает, что в госбюджете 2019 года на субсидии запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно.

“Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи по оплате коммунальных услуг”, – добавила Соколовская.

По ее словам, если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами:

за счет индексации пенсий,

увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли.

Справка Finance.ua:

В нынешнем отопительном сезоне министерство соцполитики будет выплачивать субсидии за жилищно-коммунальные услуги в наличной форме.

Средний размер помощи в прошлом сезоне составлял около 1,7 тыс. грн на домохозяйство.