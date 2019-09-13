В Минсоцполитики объяснили, почему на 2020 год уменьшили расходы на субсидии

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В проекте госбюджета на 2020 год Кабмин на субсидии заложил 47 млрд 628,6 млн грн, однако количество получателей субсидий не уменьшится. Уменьшение расходов из госбюджета к этому не приведет.
Об этом заявляет Министр социальной политики Юлия Соколовская.
“После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. По сообщениям СМИ, их численность уменьшится на 10%. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неверной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей”, – пишет Юлия Соколовская.
Как она отмечает, что в госбюджете 2019 года на субсидии запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно.
“Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи по оплате коммунальных услуг”, – добавила Соколовская.
По ее словам, если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами:
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