0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Объем валютных торгов в мире вырос на 29% за три года

Объем валютных торгов в мире вырос на 29% за три года

Объем валютных торгов в мире увеличился на 29% за три года – до $6,59 трлн в сутки в апреле 2019 года с $5,1 трлн в сутки в апреле 2016 года.

Об этом говорится в публикуемом раз в три года исследовании Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

При этом рост объема торгов на рынке валютных деривативов превысил динамику повышения спотового рынка, подчеркивается в докладе BIS. Спотовые торги на рынке Forex увеличились на 20%, до $2 трлн в сутки, но доля спотовых операций продолжила снижение и составила 30% по сравнению с 33% в 2016 году и 38% в 2013 году. Между тем операции с валютными свопами увеличились более чем на треть, до $3,2 трлн в сутки в апреле текущего года, а сделки с форвардными контрактами выросли на 43%, почти до $1 трлн в сутки.

Доллар США сохраняет статус самой популярной валюты мира – он был одним из двух участников торговых пар в 88% операций. Евро сохраняет 2-е место с показателем 32%. Иена удерживает третье место, хотя ее доля сократилась за последние три года на 5 процентных пунктов, до 17%.

Вместе с тем японская валюта продемонстрировала существенный рост в парах с особо волатильными валютами развивающихся стран – объем торгов в парах иена/турецкая лира, иена/южноафриканский рэнд и иена/бразильский реал в 2016-2019 годах увеличился почти в два раза.

Позиции других основных валют не изменились по сравнению с 2016 годом. Фунт стерлингов в рейтинге самых активно торгуемых валют сохранил четвертую строчку с долей в операциях на уровне 13%, на пятом месте – австралийский доллар (7%), на шестом-седьмом – канадский доллар и швейцарский франк (по 5%). Валюты развивающихся стран продолжают набирать популярность. Их удельный вес в глобальных валютных сделках увеличился на 4 п.п., до 25%.

Самой активно торгуемой валютой emerging markets стал юань – ежедневно с участием китайской валюты совершались сделки на $284 млрд.

Лондон упрочил свою позицию основного центра валютной торговли в мире – его доля в мировом обороте повысилась с 37% в 2016 году до 43% в 2019 году. Доля Нью-Йорка в мировых валютных операциях вновь снизилась и составила 17% против 19% тремя годами ранее. Совокупная доля Токио, Гонконга и Сингапура уменьшилась до 20% с 21%.

Доля российского рынка снизилась с 0,7% в 2016 году до 0,6%. Объем валютных операций в РФ между тем вырос с $45 млрд до $47 млрд. BIS провел опрос в апреле 2019 года среди центральных банков и управлений денежного обращения в 53 странах, которые собирают данные по порядка 1,3 тыс. банков и других финкомпаний.

По материалам Фондовый Мир
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.