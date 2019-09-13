Укрзализныця планирует изменить систему закупок для борьбы с коррупцией

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До конца 2020 года Укрзализныця должна пройти сертификацию по системе CIPS. Это позволит побороть коррупцию при закупках.
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал Евгений Кравцов, председатель правления УЗ.
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В течение 2019-2020 гг. система закупок АО «Укрзализныця» (УЗ) должна быть сертифицирована по стандартам CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply, Великобритания).
«Мы станем первой компанией в Украине, которая пройдет этот процесс», – заявил Кравцов.
Топ-менеджер компании отметил, что сертификацией займется Сергей Довгаленко, новый директор по закупкам Укрзализныци.
Сертификация по британской системе CIPS позволит сделать систему закупок прозрачной, контролируемой, аудированной и эффективной. «Это убьет коррупцию при закупке – если говорить очень просто», – уверен председатель правления УЗ.
Уже сейчас в Укрзализныце происходит централизация закупок. По словам руководителя компании, на сегодня большая часть номенклатуры закупок хаотично децентрализована. И значительная часть коррупции и неэффективности распределена по региональным центрам закупок.
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