Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,8 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 2,8 млрд грн, большую часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ. Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств в государственный бюджет”, – говорится в сообщении.

Ставки доходности по всем ОВГЗ снижены и составили: