Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,8 миллиарда

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,8 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 2,8 млрд грн, большую часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ. Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств в государственный бюджет”, – говорится в сообщении.
Ставки доходности по всем ОВГЗ снижены и составили:
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